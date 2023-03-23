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Сегодня, 08:37

Могильный покинул пост президента «Амура»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Амура» Александр Могильный покинул свой пост, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Кадровые изменения в руководстве хоккейного клуба «Амур». С сегодняшнего дня его президентом назначен первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Я выражаю благодарность Александру Александровичу за проделанную работу в «СКА-Нефтянике» — достижение всех поставленных целей в виде трех самых знаковых трофеев в хоккее с мячом», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

По итогам регулярного чемпионата «Амур» занял десятое место в Восточной конференции и не смог пройти в плей-офф КХЛ.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230323/khokkey-1859936831.html
Александр Могильный
КХЛ
ХК Амур
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