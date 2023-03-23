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Сегодня, 05:01

Юдин: «Слишком безответственно «Торпедо» отнеслось к счету 3:1 в свою пользу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник СКА Александр Юдин прокомментировал победу над «Торпедо» (5:3) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Думаю, можно похвалить игроков «Торпедо» за старание. Они выдали максимум в четвертом матче и смогли на какое-то время удерживать интригу. Но дальше идет сильнейший, тут все закономерно. Слишком много провалов в обороне, слишком безответственно нижегородцы отнеслись к счету 3:1 в свою пользу. Не знаю, почему тренеры им не подсказали, как нужно действовать дальше. Штаб СКА, наоборот, кардинально поменял игру, в концовке у нижегородцев просто голова шла кругом.

Показательно, что при 4:3, когда у Нижнего была еще куча времени, впереди мы видели исключительно СКА. Армейцы и пятую забросили, и шестую Гусев мог спокойно укладывать после выхода один на один. Я абсолютно не удивлен счету 4-0 в серии — при всем уважении к «Торпедо» они играли на 100 процентов, а СКА добавлял в нужный момент и было видно, что запас у петербуржцев еще есть. И это еще без Яшкина, который серьезно усложнил бы жизнь хозяевам на пятаке и на вбрасываниях. Сам хоккей был хорош — быстрый, тьма моментов, много голов. Хотелось бы, чтобы и в остальных сериях мы видели что-то похожее», — цитирует «Чемпионат» Юдина.

СКА одержал четвертую победу в серии подряд (4-0). Питерский клуб стали первым, кто вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

 
Хоккеисты СКА радуются победе над &laquo;Торпедо&raquo;. «Торпедо» Ларионова сделало для победы все. Но СКА включил режим зверя и выиграл матч за 10 минут
Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5041885-a-yudin-ne-udivlen-schyotu-4-0-v-koncovke-igry-u-torpedovcev-golova-shla-krugom.html
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