0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:20

Мозякин: «Зарипов был в «Металлурге звездой номер один»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Сергей Мозякин и Данис Зарипов
Сергей Мозякин и Данис Зарипов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о выступлении со своим партнером Данисом Зариповым за магнитогорский «Металлург», с которым они выиграли два Кубка Гагарина.

— Вы играли в «Металлурге», когда Данис только переходил в команду. Руководство советовалось с вами, стоит ли подписывать Зарипова? Принимали ли вы участие в переговорах?

— Серьезных советов у меня не спрашивали. Только по игре. Интересовались, поможет ли он нам. Но как можно было рассуждать, поможет ли такой человек команде? В тот момент мы много общались, много ездили по сборным. Всегда хотели сыграть в одной тройке с Данисом. И такой момент произошел. Я был только «за», чтобы он перешел в нашу команду. Руководство сделало такой шаг. Я сказал, что Данис нам точно поможет. Так и получилось.

— До прихода Даниса вы были единоличной звездой «Металлурга». С Зариповым пришлось делиться ролью лидера. Как отнеслись к этому?

— Даже не думал об этом. Когда Данис приехал, я не был суперзвездой. За два года, которые провел в «Металлурге», мы ничего не выиграли. А когда приехал Данис, что-то и получилось. В команду пришел человек, который выиграл два Кубка Гагарина. Он научил нас, как добираться до Кубка. А еще в команде был Вася Кошечкин. Все ребята сделали огромный вклад. Не могу сказать, что мы были главными звездами. Возможно, даже Данис сам был звездой номер один.

Сергей Мозякин и&nbsp;Данис Зарипов. «Всегда хотели играть в тройке с Данисом. И такой момент произошел». Мозякин — о карьере Зарипова

Данис Зарипов
Сергей Мозякин
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
ФСБ РФ опубликовала кадры расстрелянных боевиками автомобилей в Брянской области
СМИ узнали о беспокойстве Запада из-за неэффективности санкций против РФ
Мать актера Канахина прокомментировала его возможное участие в ДРГ
В ЛНР сообщили о неудачной попытке ВСУ провести контратаку
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозякин рассказал, как познакомился с Зариповым

Мозякин — о тройке с Коваржем и Зариповым: «Ян вписался в нашу пару идеально. Дружим до сих пор»