На матче московского «Динамо» против «Торпедо» произошла массовая драка болельщиков

«Динамо» обыграло «Торпедо» дома в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:0. Во время встречи болельщики команд устроили массовую драку.

В потасовке активнее всего участвовало около пяти фанатов, в ходе инцидента также были затронуты другие люди.

Драку старались унять стюарды матча. Другие болельщики также пытались разнять участников потасовки, но лишь усугубили положение, упав на рядом сидящих людей.

«Динамо» вышло вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Москве, пятая игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта.