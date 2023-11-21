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Сегодня, 11:18

Наиль Якупов рассказал о настрое «Нефтехимика» в этом сезоне КХЛ

Руслан Минаев
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Форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов поделился мнением об игре команды в этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Есть ли проблемы с настроем? Да не то чтобы проблемы с настроем... Нам любого соперника дай — выйдем на лед разъяренные. Потому что понимаем, что надо выигрывать. У нас не такое положение, чтобы мы выбирали соперников в плане того, что с кем-то будет полегче, с кем-то потяжелее. Для нас каждая игра очень важна, поскольку это игра за очки. У кого-то из лидеров есть запас определенный — есть, образно говоря, большая шкала для плохих игр. С нами такое может сыграть злую шутку в конце регулярного чемпионата. Поэтому мы одинаково серьезно настраиваемся на каждую команду, будь то ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» — разницы нет», — цитируют Якупова «Известия».

«Нефтехимик» в этом сезоне набрал 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Известия
Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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