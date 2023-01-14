Радулов: «Игра была объективно равной, но мы должны усвоить урок»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:4 ОТ).

— Чего не хватило сегодня, чтобы продолжить победную серию?

— Не знаю, чего не хватило, но нужно играть все 60 минут, иногда и 65, иногда и больше, когда придет время. Нужно держать это в голове, сегодня случилось вот так, должно послужить нам хорошим уроком. «Сибирь» — боевая команда, они бились до конца. Вроде, мы это понимали, но понимать — одно, а выходить и делать — совсем другое. Должны это усвоить и впредь не допускать таких ошибок, потому что сейчас время уже не летнее, больше половины чемпионата прошло, и такие ошибки нашей команде непозволительны.

— Несмотря на последние пять минут матча, «Ак Барс» в последних играх выступает довольно уверенно.

— Я считаю, что сегодня была объективно равная игра, и «Сибирь» здорово играла, но все решают нюансы. Мы хорошо начали, повели 2:0, во втором периоде у них получилось переломить ход на какой-то момент, но и у нас были шансы, только мы не забили. В конце вы сами все видели — когда ты ведешь за 3 минуты в две шайбы, как можно допускать такие моменты в своей зоне. Это все мы, никого не выделяю, просто нужно от этого оттолкнуться и впредь не совершать такие ошибки. Сейчас такое время, что всем нужны очки, все бьются. Потому когда забиваешь, нужно держаться за это.

— Сейчас болельщики много критикуют вратаря Амира Мифтахова за концовку матча.

— Давайте мы не будем никого отдельно критиковать, мы одно целое. Когда выигрываем, то выигрываем командой, проигрываем тоже. Амир, можно сказать, подарил нам очко, давайте не будем это забывать. Потому что он за 5 секунд до сирены сделал сэйв 1 на 1, тут же сделал второй сэйв. Это тоже показывает, что он был в игре до конца, хоть и залетела шайба. Он наш вратарь, мы в него верим, все будет нормально.