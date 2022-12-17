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Сегодня, 18:15

Форвард «Ак Барса» Семенов: «Чашка разыгрывается в плей-офф, а не в регулярном чемпионате»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов рассказал, как команда тренировалась во время паузы в чемпионате КХЛ.

— Как «Ак Барс» тренировался в паузу? Команде надо кардинально менять ситуацию.

— Мы плотно поработали над физическими кондициями. Нам надо прибавлять в скоростях и физике. Сейчас тренировочный процесс больше пойдет на тактику. Будем прибавлять и исправлять сложившуюся ситуацию. Конечно, неприятно идти на том месте, на котором мы находимся. Все ожидали другого. Мы находим свою игру, бьемся друг за друга и будем прибавлять. Самое главное — плей-офф. Чашка разыгрывается там, а не в регулярном чемпионате.

Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 матчах. Ближайшую игру «Ак Барс» проведет 19 декабря на своем льду с «Куньлунем».

Кирилл Семенов
КХЛ
ХК Ак Барс
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