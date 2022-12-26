Мамин: «Чтобы обыграть хорошую команду, нужно играть все 60 минут»

26 декабря, 23:29
Нападающий ЦСКА Максим Мамин ответил на вопрос, чего не хватило команде для победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2).
— Настраивались на серьезную, важную игру. Нужна была победа, но, чтобы обыграть хорошую команду — нужно играть все 60 минут. Сегодня не получилось весь матч играть в наш хоккей.
— Не получилось вначале?
— Первый период плохо провели. Пытались вытащить, но реализации не хватило.
— Что для вас значит Всеволод Бобров? Для многих современных игроков — это как миф.
— Конечно, это не миф. Это легенда, но, к сожалению, никто из нашего поколения не застал его игру вживую. Конечно, это был выдающийся игрок.