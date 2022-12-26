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КХЛ

26 декабря, 23:29

Мамин: «Чтобы обыграть хорошую команду, нужно играть все 60 минут»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин ответил на вопрос, чего не хватило команде для победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2).

— Настраивались на серьезную, важную игру. Нужна была победа, но, чтобы обыграть хорошую команду — нужно играть все 60 минут. Сегодня не получилось весь матч играть в наш хоккей.

— Не получилось вначале?

— Первый период плохо провели. Пытались вытащить, но реализации не хватило.

— Что для вас значит Всеволод Бобров? Для многих современных игроков — это как миф.

— Конечно, это не миф. Это легенда, но, к сожалению, никто из нашего поколения не застал его игру вживую. Конечно, это был выдающийся игрок.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/maksim_mamin_chtoby_obygrat_khoroshuyu_komandu_nuzhno_igrat_vse_60_minut/
Максим Мамин (ЦСКА)
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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