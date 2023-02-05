Нападающий «Металлурга» Коробкин — о высокой конкуренции на «Востоке»: «Это объясняется плотным графиком матчей»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин оценил победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Давно не выигрывали, соскучились по победам. Поэтому на каждую игру настрой особый, тем более на уральское дерби. Корректировали свою тактику, смотря предыдущие игры, стараясь исключить свои ошибки и действовать лучше в каждом игровом эпизоде», — приводит Metaratings.ru слова Коробкина.

Также он высказался о высокой конкуренции на «Востоке» за место в плей-офф.

«Мое мнение — столь близкое расположение команд объясняется расписанием, то есть плотным графиком матчей чемпионата в этом сезоне. Поэтому физическая подготовка в тренажерном зале особенно важна в этом году. И можно заметить, как команды в этом сезоне идут волнами — сначала одни на вершине таблицы потом другие. У всех были просадки в разное время, кто-то находит пути выхода раньше, кто-то позже», — добавил хоккеист.

«Металлург» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах. Лидером «Востока» является «Ак Барс», в активе которого 77 очков в 60 встречах.