Тренер «Сочи» об удалениях Мичкова: «Поговорили с Матвеем, все обсудили, выяснили. Он исправляется в этом плане»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:4).

— Два периода сражались, бились, пытались зацепиться, но индивидуальные ошибки в третьем периоде нас подвели, поэтому такой результат.

— Две подряд пропущенные шайбы в третьем периоде — как объясните их?

— Было удаление, потом хотели забить, но провалились в обороне и получили голы в свои ворота.

— После прошлого матча вы говорили, что будете разбираться с удалениями Матвея Мичкова. Удалось ли поговорить с ним? Как он отреагировал на эту ситуацию?

— Да, мы поговорили с Матвеем, все обсудили, выяснили. Он исправляется в этом плане. Сегодня не удалялся, был настроен забить гол.