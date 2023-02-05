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КХЛ

Сегодня, 20:17

Тренер «Сочи» об удалениях Мичкова: «Поговорили с Матвеем, все обсудили, выяснили. Он исправляется в этом плане»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:4).

— Два периода сражались, бились, пытались зацепиться, но индивидуальные ошибки в третьем периоде нас подвели, поэтому такой результат.

— Две подряд пропущенные шайбы в третьем периоде — как объясните их?

— Было удаление, потом хотели забить, но провалились в обороне и получили голы в свои ворота.

— После прошлого матча вы говорили, что будете разбираться с удалениями Матвея Мичкова. Удалось ли поговорить с ним? Как он отреагировал на эту ситуацию?

— Да, мы поговорили с Матвеем, все обсудили, выяснили. Он исправляется в этом плане. Сегодня не удалялся, был настроен забить гол.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/dmitriy-kokorev-individualnye-oshibki-v-tretem-periode-nas-podveli/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
Матвей Мичков
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