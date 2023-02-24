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24 февраля, 23:50

Голдобин: «Зарипов — легенда КХЛ. За ним наблюдал раньше, смотрел хайлайты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал гостевую игру ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (6:3), которая стала прощальной для ветерана казанцев Даниса Зарипова.

— Почему хорошо начали матч? Настроились просто. Сегодня важная игра. Само собой, нам нужно набирать очки, чтобы быть повыше в турнирной таблице. В целом у нас сегодня все залетало. Коростелев первый хет-трик в лиге оформил. Хорошо отыграли в меньшинстве, поэтому такой результат.

— Это игра стала прощальной для Даниса Зарипова. Эта новость была сюрпризом?

— Нам перед игрой объявили об этом. Поздравляю его. Он — легенда КХЛ. За ним наблюдал раньше, смотрел хайлайты. Не пересчитать, сколько он кубков выиграл за карьеру. Очень большой день для российского хоккея.

— Следите за турнирной таблицей? До старта плей-офф меньше недели.

— Там сейчас все очень мутно и непонятно. Пытаюсь много не следить. Одна победа — и ты уже на втором месте. После поражения можно на 6-е спуститься. Интересная борьба, — цитирует Голдобина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-goldobin-o-proshhal-nom-matche-zaripova-pozdravlyayu-ego-s-e-tim-on-legenda-khl/
Данис Зарипов
Николай Голдобин
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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