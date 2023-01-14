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КХЛ

Сегодня, 18:33

Нападающий московского «Динамо» Уил оштрафован за непристойный жест в матче против СКА

Иван Шитик
Корреспондент
Джордан Уил.
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил получил денежный штраф по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2), сообщает сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на игрока «Динамо» Москва Джордана Уила наказание по п.1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (использование любых непристойных, нецензурных или оскорбительных жестов по отношению к судье или любому лицу) и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении.

В середине третьего периода при счете 1:0 в пользу СКА судьи отменили гол в ворота питерской команды.

Нападающий Джордан Уил на пятачке врезался коньком в щиток голкиперу Дмитрию Николаеву, поэтому гол был отменен — блокировка вратаря.

Вернувшись на скамейку, Уил показал неприличный жест в сторону арбитров.

Источник: https://www.khl.ru/news/
Джордан Уил
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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