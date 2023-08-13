Нападающий «Салавата Юлаева» Шаров: «У нас есть еще время до сезона, чтобы приспособиться»

Сегодня, 18:55
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3) в матче Кубка Республики Башкортостан.
— Что чувствуете после первого гола за новый клуб?
— Забивать всегда приятно, особенно при такой атмосфере, при своих болельщиках.
— Домашний турнир — это важнее, чем обычный предсезонный матч?
— Наверное, чуть-чуть важнее, все-таки при своих болельщиках всегда хочется побеждать. Но у нас еще идет подготовка, еще есть, над чем работать.
— Настраивали ли тренеры по-особенному, учитывая, что это домашний турнир?
— Никто не нагнетал в этом плане, все спокойно было. Но каждый понимал, что дома хочется выиграть.
— Как привыкаете к новой роли в большинстве?
— Пока адаптируюсь, иногда не понимаю, куда двигаться. Но у нас есть еще время до сезона, чтобы приспособиться. Сезон длинный, думаю, и поменяться все еще может.