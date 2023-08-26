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Сегодня, 11:30

Хоккеист Бурмистров: «Надеюсь, моя карьера будет принадлежать «Спартаку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о принципах при выборе новой команды.

— Был переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак», который фанаты восприняли в штыки, потому что это заядлые соперники...

— «Спартак» с Казанью, по-моему, не заядлые соперники.

— То есть в хоккее не такого, что вы принципиально не перейдете в какую-то команду, условно в московское «Динамо»?

— После «Спартака»?

— Да.

— Давайте не будем заглядывать в будущее. Надеюсь, что моя карьера будет принадлежать «Спартаку».

Нападающий Александр Бурмистров 16 мая текущего года стал игроком «Спартака». Контракт с 31-летним форвардом заключен на один год.

В минувшем сезоне Бурмистров выступал за «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Он набрал 5 (2+3) очков за 51 матч в регулярном сезоне КХЛ. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 9 играх.

Александр Бурмистров
ХК Спартак (Москва)
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