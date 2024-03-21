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21 марта, 22:57

Максим Цыплаков о своей заброшенной шайбе в ворота «Металлурга»: «Груз с плеч упал»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

Цыплаков открыл счет в начале первого периода встречи.

— Вы наконец забили Набокову. Какие эмоции испытали?

— Главное, хорошо начали, как и первые две игры. Побольше агрессии с нашей стороны было. Была долгая смена в обороне, получилось пробить борт, вывести шайбу из зоны и на контратаке сыграли. Бросил, попал хорошо. Груз с плеч упал после такой затяжной серии без голов.

— Можно сказать, что «Спартак» вернул психологическую уверенность?

— Я еще думаю, что у «Магнитки» площадка чуть пошире. С непривычки, что много места, катались и катались, а толку от этого не было. Сегодня на нашей площадке было много агрессии, много бросков, трафика. Нам это помогло.

— Насколько фактор домашних трибун помог?

— Конечно, все очень здорово, когда поддерживает весь стадион, а не только фанатский сектор, это задает темп игры. Я бы попросил еще громче нас поддерживать. И когда силовые приемы, особенно, когда вратарь у нас подтаскивает, чтобы еще больше заводили нас.

— Можно сказать, что вы привыкли к хоккею, в который играет «Металлург», и подстроились?

— Я бы не сказал, что соперник нас как-то переигрывает. Если мы будем действовать так, как должны — выигрывать все стыки, нейтральные шайбы, создавать трафик перед воротами — то это принесет нам плоды.

«Спартак» уступает «Металлургу» в серии со счетом 1-2. Четвертый матч пройдет в Москве 23 марта и начнется в 17.00 (мск).

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Максим Цыплаков
Кубок Гагарина
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