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Сегодня, 22:20

Ковальчук: «С каждым матчем чувствую себя лучше, возвращается движение»

Ковальчук прокомментировал свое возвращение в большой хоккей
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук в интервью «СЭ» прокомментировал свое возвращение в большой хоккей после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4Б).

— С каждым матчем чувствую себя лучше, возвращается движение. Самое главное, что возвращается игровой ритм. Тренироваться можно сколько угодно, а игровой ритм набирается только через матчи, — сказал Ковальчук «СЭ».

Ковальчук в декабре 2023 года подписал контракт со «Спартаком». В 10 матчах этого сезона форвард набрал 5 (4+1) очков.

Илья Ковальчук
ХК Спартак (Москва)
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