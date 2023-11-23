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23 ноября, 23:05

Кручинин — о матчах против московского «Динамо»: «Накал отличный. Хорошо, что у нас шесть игр в сезоне с ними»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин в интервью «СЭ» подвел итоги матча с московским «Динамо» (2:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Хорошая игра, наверное, понравилась зрителям. Много моментов было, инициатива переходила постоянно, — сказал Кручинин «СЭ». — Начало матча осталось за «Динамо», потом мы больше владели инициативой. Не смогли хорошие моменты реализовать и, к сожалению, проиграли.

— Можно ли сказать, что сегодня удача была не на стороне «Торпедо», если сравнивать с прошлым матчем против «Динамо»?

— Я бы так не сказал. В прошлой игре было четыре выхода в ноль, и мы ни одного не забили. В прошлой игре вторую половину матча «Динамо» больше доминировало, а сегодня получилось наоборот. Много играли в атаке, доминировало, но не смогли забить свои голы.

— Чувствуется, что матчи против «Динамо» уже стало принципиальным противостоянием?

— Думаю, что да. Не просто так они помнят прошлогодний плей-офф, у нас там было шесть матчей. В этом году первые матчи мы сыграли — 7:1 и 3:1 выиграли. Это подогревает интерес.
Плюс здесь хороший стадион, много наших болельщиков приезжает, за что им большое спасибо. Это вклад зрителей в том числе. На стадионе шумно. Накал отличный. Матчи очень интересные, хорошо, что у нас шесть игр в сезоне с ними.

— Ваша тройка с Гончаруком и Коваленко наконец-то играет в оригинальном составе. Болельщики очень скучали по воссоединению. Как ваши ощущения на этот счет?

— Мы тоже очень скучали, но получалось так, что кто-то постоянно травму получал, не могли сыграть вместе. Игорь Николаевич потом выдерживал паузу, не ставил нас вместе. Наконец-то, поставили, конечно, мы хорошо друг друга понимаем. Так легче всегда играть, когда ты понимаешь партнеров. Мы сейчас, так сказать, наслаждаемся опять хоккеем и стараемся быть лидерами в команде.

— Скоро будет пауза в чемпионате, какое у «Торпедо» расписание на это время?

— Есть понимание, сколько будет выходных, потом будет сбор в Нижнем Новгороде четырехдневный. Там главное восстановиться, залечить болячки и готовиться на оставшуюся часть сезона, финишную прямую.

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