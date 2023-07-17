Нападающий Угольников подписал просмотровый контракт с «Витязем»

26-летний нападающий Игорь Угольников заключил просмотровый контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба клуба.

В юношеских командах хоккеист выступал за «Нефтехимик» и «Ак Барс», в МХЛ — в «Реакторе» Нижнекамск.

В минувшем сезоне Угольников стал чемпионом «Беларуси» в составе «Металлурга» Жлобин, забросив 16 шайб в регулярном чемпионате и пять — в плей-офф.

Ранее в ВХЛ выступал за «Молот-Прикамье», «Спутник» Нижний Тагил", ЦСК ВВС Самара, в тольяттинской «Ладе», альметьевском «Нефтянике», «Дизеле» Пенза, «Зауралье» Курган.