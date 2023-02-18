0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:02

Нападающий «Витязя» Яремчук: «Надежная игра Дорожко помогает «Витязю», на него можно положиться»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук поделился впечатлениями от победного матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:1).

«Отличный матч. Все готовятся к плей-офф. Игры становятся все более плотными. Концовка игры получилась тяжелой, но гол в пустые ворота снял все вопросы.

Надежная игра Дорожко нам помогает. Когда ты выходишь на лед и видишь, что у тебя играет шикарный вратарь, то понимаешь, что на него можешь положиться. И мы стараемся всеми силами Максиму помочь, поймать на себя, чтобы облегчить ему работу.

Первые голы Бусыгина и Васильева? Всегда хорошо, когда ребята приходят в команду и делают результат. Это защитники, забивать — не их основная работа. С вливанием в коллектив у них никаких проблем не было. Мы все вместе, у нас очень дружная команда. Наверное, в такой коллектив легко прийти и стать своим», — сказал Яремчук «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-yaremchuk-nadezhnaya-igra-dorozhko-pomogaet-vityazyu-na-nego-mozhno-polozhit-sya/
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
DM назвала полет российских Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Западу
Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране
В Запорожской области рассказали о составе батальона Судоплатова
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларионов: «У всех есть право на ошибку, тем более, в конце игры»