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Сегодня, 21:18

«Нефтехимик» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» дома победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Голы в игре забили Владимир Брюквин, Рафаэль Бикмуллин, Никита Сетдиков и Наиль Якупов. Форвард Дмитрий Соколов отдал две результативные передачи.

«Нефтехимик» прервал серию из трех поражений подряд и занимает девятое место на «Востоке». У команды 31 очко в 31 матче. «Амур» находится на 10-й строчке (30 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Брюквин — 7 (Соколов), 2:14 — 1:0. Бикмуллин — 4 (Скориков, Сериков), 7:09 — 2:0. Сетдиков — 6 (Белозеров, Сериков), 38:56 — 3:0. Н. Якупов — 8 (Митякин), 54:15 — 4:0.

Вратари: Долганов — Калниньш.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (8+8+7) — 38 (9+14+15).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

17 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
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