«Нефтехимик» встретится с «Авангардом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 19 ноября, в воскресенье. Матч пройдет в «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Нефтехимик» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Омска и Омской области смогут посмотреть игру на телеканале «12». Начнется эфир — в 19.50 по местному времени.

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