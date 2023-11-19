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Сегодня, 15:30

«Северсталь» — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Северсталь» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ 19 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Шугаев (ХК «Северсталь»).
Фото ХК «Северсталь»
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«Северсталь» сыграет с «Витязем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 19 ноября, в воскресенье. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце и начнется — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Витязь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Череповецкий клуб набрал 33 очка и занимает 7-е место в Западной конференции, команда Дмитрия Рябыкина заработала 26 очков и располагается на последнем месте на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
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