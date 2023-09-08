«Нефтехимик» и ЦСКА в пятницу, 8 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть матч в Нижнекамске на платных платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса начнут прямой эфир с «Нефтехим-Арены» в 18.50 по московскому времени.

Формальные события матча «Нефтехимик» — ЦСКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Нефтехимик» перед игровым днем занимает десятое место в таблице Восточной конференции, нижекамцы набрали 1 очко.

ЦСКА располагается на 8-й строчке в Западной конференции, у чемпиона КХЛ — 2 очка из 6 возможных. Армейцы на старте сезоне проиграли на своем льду «Ак Барсу» и «Металлургу», а пока единственную победу обладатели Кубка Гагарина одержали над «Адмиралом» со счетом 4:1.