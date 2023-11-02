«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в домашнем матче КХЛ

Сегодня, 21:11
«Нефтехимик» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 3:1. Победную шайбу забросил форвард Александр Дергачев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Сериков — 2 (Попов), 13:14 — 1:0. Дергачев — 7 (Белозеров), 33:24 — 2:0. Белоусов — 2 (Михеев, Бутузов), 43:29 — 2:1. Шафигуллин — 6 (п.в., Сетдиков), 59:30 — 3:1.
Вратари: Долганов — Красоткин (57:47 — 59:30).
Штраф: 2 — 10.
Броски: 26 (6+13+7) — 20 (8+7+5).
Судьи: Оленин, Фатеев.
2 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2848 зрителей.