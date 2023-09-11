Никита Щитов: «Старт «Куньлуня» меня, конечно, удивил»

Экс-защитник «Салавата Юлаева», эксперт Никита Щитов в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» прокомментировал игру «Куньлуня» на старте регулярного чемпионата КХЛ.

«Изначально я считал, что «Куньлунь» должен попасть в плей-офф. Собрана неплохая команда, амбициозный тренер. Старт «Куньлуня» меня, конечно, удивил. Я не думал, что они выиграют столько матчей. Думаю, им удастся удержать этот темп дальше. Почему нет?» — сказал Щитов.

«Куньлунь» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У команды 4 победы и 1 поражение.