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Сегодня, 20:38

Никитин объяснил, как «Локомотив» упустил победу над «Авангардом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Ярославская команда вела со счетом 3:2 до 19-й минуты третьего периода.

«Уверовали в победу рановато, допустили не то, чтобы грубейшие ошибки, а с ног на голову все перевернули сами себе. Я думаю, лучше урока перед плей-офф быть не может. Почему «Локомотив» играл волнами? К «Авангарду», я думаю, тоже должны быть вопросы. Мы на их волну накладывали свою, они — на нашу. К сожалению, последняя волна осталась за «Авангардом».

Две хорошие команды играли. Где-то ненужные удаления давали преимущества сначала одной команде, потом — другой. Но это хоккей, здесь не роботы играют, ты не можешь запрограммировать человека», — приводит слова Никитина сайт лиги.

«Локомотив» находится на второй строчке «Запада» (90 очков). 24 февраля команды сыграет с «Барысом».

ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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