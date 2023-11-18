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Сегодня, 20:08

Никитин — о незасчитанном голе «Локомотива» в матче со СКА: «Такие моменты должны отдаваться на откуп хоккею, а не порнобизнесу»

Никитин резко высказался о незасчитанном голе в матче со СКА: «Пушкин отдыхает»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (1:2) прокомментировал эпизод в концовке матча.

«Знаете, Пушкин отдыхает. Я скажу так. Конечно, есть ошибки. Все мы — люди. Но есть ошибки, которые допускать нельзя. Две команды сражались. Мне кажется, такие моменты должны отдаваться на откуп хоккею, а не порнобизнесу, ***», — сказал Никитин.

«Локомотив» забросил шайбу с сиреной, но линейный судья показал, что было нарушение процедуры вбрасывания.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Игорь Никитин
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