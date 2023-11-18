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Сегодня, 19:59

Козлов — о победе в «Зеленом дерби» в Казани: «Когда играешь с «Ак Барсом» много голов не бывает»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:0).

«Хороший матч с нашей стороны, с первой до последней минуты была запредельная самоотдача. Александр Самонов молодец, здорово себя проявил на последнем рубеже. Эмоции всегда хорошие, когда играем против «Ак Барса». Не секрет, насколько важны эти матчи для Уфы и, в целом, для республики. «Зеленом дерби» всегда очень важно выигрывать для наших болельщиков. При подготовке к матчу не заострял даже внимания на эмоциях, ребята и так все понимают.

С «Ак Барсом» всегда играешь плотно, они хорошо действуют в обороне, плотно в средней зоне, на своем пятаке. Мало пропускают, поэтому акцент был на правильные передачи, на вход в зону. У них опасные и быстрые нападающие, которые могут убегать в контратаку. Надеюсь, что команда прогрессирует. Моменты были как у них, так и у нас. Но хорошие вратари играли друг против друга, делали хорошие сейвы. Много голов не бывает когда играешь против «Ак Барса». Казань в третьем периоде начала хорошо прессинговать в атаке, дергать шайбу. Когда была возможность играть в атаке мы наоборот просили ребят идти вперед. Чем больше играешь в атаке, тем меньше в обороне», — сказал Козлов.

«Салават Юлаев» выиграл у казанского клуба три матча из четырех в этом сезоне. До конца регулярного чемпионата команды встретятся еще два раза.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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