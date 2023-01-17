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Сегодня, 11:50

Никитин уверен, что Юшкевич останется в «Локомотиве»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с отсутствием контракта на следующий сезон у члена его штаба Дмитрия Юшкевича.

— Уверен, что Дмитрий Юшкевич подпишет новый контракт с «Локомотивом». Он полноправный член мой команды, мой единомышленник и ближайший помощник, — сказал Никитин.

Юшкевич работает в «Локомотиве» с 2021 года. Ярославская команда в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ занимает четвертое место на «Западе», набрав 67 очков в 52 матчах.

Дмитрий Юшкевич
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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