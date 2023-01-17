Никитин уверен, что Юшкевич останется в «Локомотиве»

Сегодня, 11:50
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с отсутствием контракта на следующий сезон у члена его штаба Дмитрия Юшкевича.
— Уверен, что Дмитрий Юшкевич подпишет новый контракт с «Локомотивом». Он полноправный член мой команды, мой единомышленник и ближайший помощник, — сказал Никитин.
Юшкевич работает в «Локомотиве» с 2021 года. Ярославская команда в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ занимает четвертое место на «Западе», набрав 67 очков в 52 матчах.