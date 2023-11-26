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Сегодня, 15:45

Николай Голдобин — о работе с Жамновым: «Впервые так кайфую от хоккея»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Николай Голдобин и Алексей Жамнов на скамейке «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Алексеем Жамновым.

— Как вам работа с Алексеем Жамновым? Большая личность для мирового хоккея, столько сезонов отыграл в НХЛ!

— Работать с ним — одно удовольствие. Но мы не должны расслабляться и как-то пользоваться его добротой. Сейчас мы играем не очень хорошо. Ужасный выезд — надеюсь, хотя бы возьмем следующий матч. Играть так, как сейчас, нельзя. Ведь нам дают много свободы в действиях.

— Свободы действительно много?

— Много. Впервые так кайфую от хоккея.

— Серьезно?

— Да. Я всегда, конечно, кайфовал от хоккея, но в «Спартаке» это получается по-особенному. Да, иногда я ошибаюсь, бывает. Но ошибаются все — мне ничего не говорят и не посадят за ошибку. Наоборот, в меня больше верят. После этого я выйду и забью или отдам хороший пас на гол. Такое доверие придает уверенность.

Николай Голдобин. «В «Спартаке» кайфую от хоккея по-особенному». Лучший бомбардир регулярки — о невероятном старте сезона

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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