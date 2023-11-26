Николай Голдобин: «Без Морозова тяжело»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин в интервью «СЭ» прокомментировал игру своей тройки в отсутствие травмированного центрфорварда Ивана Морозова.

— Как сильно ваша игра изменилась после травмы Ивана Морозова?

— Без Вани тяжело, не скрою. Он — важная часть нашей тройки. Привыкли играть втроем. Ваня — быстрый, скоростной нападающий, может затащить шайбу в зону или меня найти передачей дополнительно. Без него, конечно, тяжеловато.

— Есть объяснение, как родилась «химия» в тройке с Морозовым и Порядиным?

— Честно, это необъяснимо. Пашку Порядина я знаю давно. Ваню не знал. Он приехал из Северной Америки. Нас поставили вместе, и появилась «химия».

— Прям с первой тренировки?

— Да. Нас не разбивали. Очень обидно, что Ваня сейчас не играет из-за травмы. Ждем его возвращения.