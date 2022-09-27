Николай Кулемин назвал причину поражения «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин объяснил причину поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:3).

— Все решила игра в неравных составах. Пять на пять достойно играли. Пропустили два гола вчетвером. Игра была обоюдно жесткой.

— В меньшинстве играли хорошо пять минут, но пропущенная шайба стала ключевой...

— Нужно играть вне зависимости от голов и счета. Мы старались, хотели сравнять счет. Все ребята работали, играли все 60 минут.

— Поражение в дерби — особенно болезненное?

— Должна быть короткая память. Через день-два уже следующая игра, нужно начинать все сначала.