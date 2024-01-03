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Сегодня, 20:17

Новиков рассказал, что в Новокузнецке люди ночью занимали места при 40-градусном морозе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о ажиотаже, который царил в советское время в Новокузнецке перед матчами с московскими командами.

«Должен сказать, что игры в КХЛ стали намного интереснее. Я вспоминаю теперь советский период. Все возвращается на круги своя, но на более силовом и быстром фундаменте. Тем не менее, какие-то общие вещи остались прежними. Думаю, зрителям интересно. Я помню, какими были раньше ледовые дворцы. Их дворцами нельзя было называть. В Новокузнецке, когда приезжали команды из Москвы, ночью, при сорокаградусном морозе, приезжали люди со всей округи и занимали на арене стоячие площадки. Ночью дежурили, чтобы сохранить эти места. Об этом мне Борис Майоров рассказывал. Удивительно! Это наша история, которую надо поддерживать и уважать. На открытом катке, при температуре минус 30-35 градусов, проходили матчи. Болельщики радовались, получали эмоциональный заряд, а на следующий день шли в шахты и домны. Это наша история. Сегодня уже условия другие. Посещение хоккея стало культурной программой. Люди приходят семьями, красиво одетые», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-v-novokuznetske-lyudi-noch-yu-zanimali-mesta-pri-40-gradusnom-moroze/
Хоккей
КХЛ
Юрий Новиков
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