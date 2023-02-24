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КХЛ

Сегодня, 20:30

Определились четыре пары первого раунда плей-офф КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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По итогам матчей игрового дня ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ определились три пары первого раунда плей-офф на «Западе» и одна — на «Востоке».

На данный момент пары плей-офф выглядят следующим образом:

«Запад»

СКА (1) — «Динамо» Минск (8) — серия стартует 1 марта.

ЦСКА (2) — «Северсталь» (7) — серия стартует 2 марта.

«Локомотив» (3) — «Витязь» (6) — серия стартует 1 марта.

«Торпедо» (4) — «Динамо» Москва (5) — серия стартует 2 марта.

«Восток»

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) — серия стартует 1 марта.

«Авангард» (2) — «Адмирал» (7) — серия с участием омичей стартует 2 марта.

«Сибирь» (3) — «Металлург» (6)

«Салават Юлаев» (4) — «Автомобилист» (5)

Курсивом выделены команды, которые не поменяют место в турнирной таблице.

КХЛ
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