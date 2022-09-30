Епанчинцев — о покере О'Делла: «Сегодня был театр одного актера»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Динамо» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«До гола в раздевалку в первом периоде мы, можно сказать, играли в хоккей. За десять секунд — пропускаем гол в раздевалку. Думаю, во втором периоде соперник нас полностью переиграл, хотя мы тоже создавали возможности. Может быть, нам не хватило одного гола. О'Делл показал, как нужно использовать возможности. Сегодня был театр одного актера», — цитирует пресс-служба лиги Епанчинцева.

«Динамо» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» — 10-й с 9 баллами на Востоке.