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КХЛ

Сегодня, 01:53

Федоров назвал причины поражения ЦСКА от «Сибири»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» здорово двигалась, играли все вместе. У нас пока есть маленькая разобщённость между атакой и обороной, не всегда успеваем играть в зонах впятером. Наши длинные смены оставляют желать лучшего, мы отстаём на порядок. Не получилось командной скорости, были удаления, что оставляет желать лучшего. Есть над чем подумать, поработать. Немножко странно видеть нашу команду в таком положении. Опытный коллектив, большинство ребят с прошлого сезона удалось оставить. Надо подумать, что и как. Пора собираться и выполнять свои обязанности", — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

После 11 матчей ЦСКА набрал 13 очков и занимает 7-е место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» с 16-ю очками занимает 3-е место в Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/29/502994.html#game881388
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
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