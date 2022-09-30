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КХЛ

Сегодня, 01:05

Кудашов — о победе над «Амуром»: «В эйфорию никто не впадает»

Евгений Козинов
Корреспондент

Гллавный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Амуром» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра получилась хорошей во всех отношениях. Было опасно, когда мы повели в счете, соперник провел контратаки, мы могли прозевать — но справились и сыграли ровно, сбалансированно. В эйфорию никто не впадает. Мы прекрасно понимаем, что сейчас пойдут другие игры. Все может произойти. Наша задача — контролировать это. По поводу легионеров: ничего же не меняется с прошлого года. Та же самая история, те же самые угрозы непонятные. Если перевести рекомендации посольств, то, кажется, речь шла об игроках, у которых двойное гражданство. Мы не обращаем внимания на это», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.

«Динамо» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» — 10-й с 9 баллами на Востоке.

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ФК Динамо (Москва)
ХК Амур
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