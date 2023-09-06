Панин: «Спустя такое долгое время появиться в Тольятти — это классно»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о своих впечатлениях от возвращения в родной Тольятти, где его команда проводит матч в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады».

«Спустя такое долгое время появиться в Тольятти — это классно. Здесь я рос, у меня тут родители. Есть определенные положительные эмоции», — приводит слова Панина пресс-служба уфимского клуба.

Также он поделился мнением о том, что «Лада» вернулась в КХЛ.

«Конечно круто, Тольятти исторически хоккейный город, много воспитанников и тренеров отсюда. У команды есть своя аура, поэтому классно, что она вернулась в КХЛ. Это потенциальный рост для игроков, люди ходят на хоккей», — добавил хоккеист.

Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ладой» проходит 6 сентября. На данный момент уфимский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 2 очка. «Лада» располагается на последней строчке (0).