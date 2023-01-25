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КХЛ

Сегодня, 21:11

Паскуале хочет получить 100 миллионов рублей за сезон по новому контракту

Михаил Зислис
Обозреватель
Эдди Паскуале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Металлург» и агент вратаря Эдди Паскуале ведут переговоры о продлении контракта. Сторона игрока начала диалог с суммы в 100 миллионов рублей.

Канадский голкипер, если не найдет компромисс с «Металлургом», станет 1 мая неограниченно свободным агентом.

По информации «СЭ», зарплата Паскуале в «Магнитке» — 62 миллиона рублей.

Паскуале выступает в КХЛ с 2019 года, после года в «Барысе» он провел два в «Локомотиве». За три сезона голкипер провел 143 игры с учетом плей-офф. Он одержал 79 побед.

Также на его счету 2 матча за сборную Канады на Олимпиаде-2022.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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