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Сегодня, 16:05

Паскуале может перейти в «Салават Юлаев»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Эдди Паскуале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», вратарь Эдди Паскуале может стать игроком «Салавата Юлаева».

Контракт канадца с «Магниткой» действует до 30 апреля.

Паскуале перешел в «Металлург» из «Локомотива» перед началом сезона-2022/23. В регулярном чемпионате КХЛ 32-летний канадец провел 50 матчей и одержал 23 победы при 92,7 процента отраженных бросков.

В плей-офф голкипер принял участие в 10 матчах, одержал 4 победы и отразил 90,6 процента бросков. «Металлург» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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