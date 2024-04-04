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Сегодня, 01:19

Акользин: «Должны были не доводить до такой нервной концовки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Павел Акользин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Гагарина.

«Сюрпризов от соперника не было. Что ожидали, то и получили. Где-то они шли в давление, но большинство моментов они откатывались и ждали наши ошибки. Но мы хорошо разобрали их и допустили минимум ошибок, которые могли привести к контратакам. А если где-то что-то не получалось, то у нас Илья Набоков подтаскивал. У нас была пауза между играми меньше, чем у них, но нам этих четырех дней хватило чтобы восстановиться. Считаю, не потеряли игровой тонус, и мне кажется, было хорошее движение.

Игра была тяжелая, легких соперников здесь не бывает тем более в полуфинале. Сложный соперник, очень хорошо играющий в обороне, много шайб ловит на себя. Но у нас был сегодня достаточно моментов, думаю, в первые два периода мы должны были забивать как минимум больше, чем одну шайбу и не доводить до такой нервной концовки. Но хорошо то, что хорошо заканчивается! Готовимся ко второй игре (улыбается)», — цитирует Metaratings.ru Акользина.

Следующий матч в серии до четырех побед пройдет 5 апреля также в Магнитогорске.

 
&laquo;Металлург&raquo; обыграл &laquo;Автомобилист&raquo;. «Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче полуфинальной серии

 

Источник: https://metaratings.ru/news/akolzin-o-pobede-nad-avtomobilistom-metallurgu-khvatilo-chetyryokh-dnei-pauzy-350019/
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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