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Сегодня, 01:55

Кузнецов: «Скорее всего, в финал выйдут «Локомотив» и «Металлург»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Детройта» Максим Кузнецов рассказал, какие команды хотел бы видеть в финале Кубка Гагарина.

«Скорее всего, в финал выйдут «Локомотив» и «Металлург». История нашего хоккея говорит, что вывеска должна быть именно такой. Хотя вообще никто не ожидал, что именно «Магнитка», «Трактор», «Локомотив» и «Автомобилист» окажутся в полуфинале», — цитирует LiveResult Кузнецова.

В полуфинальных сериях играют «Металлург» — «Автомобилист» (счет в серии — 1-0) и «Локомотив» — «Трактор» (счет в серии — 1-0).

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/214586-Kuznetsov-nazval-komandy-kotorye-vyydut-v-final-Kubka-Gagarina
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