Кузнецов: «Скорее всего, в финал выйдут «Локомотив» и «Металлург»

Бывший защитник «Детройта» Максим Кузнецов рассказал, какие команды хотел бы видеть в финале Кубка Гагарина.

«Скорее всего, в финал выйдут «Локомотив» и «Металлург». История нашего хоккея говорит, что вывеска должна быть именно такой. Хотя вообще никто не ожидал, что именно «Магнитка», «Трактор», «Локомотив» и «Автомобилист» окажутся в полуфинале», — цитирует LiveResult Кузнецова.

В полуфинальных сериях играют «Металлург» — «Автомобилист» (счет в серии — 1-0) и «Локомотив» — «Трактор» (счет в серии — 1-0).