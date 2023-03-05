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КХЛ

Сегодня, 21:29

Петров — десятый снайпер в истории Кубка Гагарина

Кирилл Бурдаков
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Гол в ворота «Нефтехимика» стал для Кирилла Петрова 30-м в матчах плей-офф КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» оказался десятым хоккеистом, который добрался до этой отметки. Причем от замыкающего тройку лучших питерского армейца Никиты Гусева 32-летний нападающий отстает всего на шесть шайб. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину, записавшему на свой счет 68 шайб.

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Сергей Мозякин

Атлант, Металлург Мг

157

68

Данис Зарипов

Ак Барс, Металлург Мг

154

57

Никита Гусев

ЦСКА, СКА

86

36

Вадим Шипачев

Северсталь, СКА, Динамо М, Ак Барс

137

35

Евгений Дадонов

Трактор, Донбасс, СКА

71

34

Игорь Григоренко

Салават Юлаев, ЦСКА

93

34

Михаил Григоренко

ЦСКА

69

33

Ян Коварж

Металлург Мг

83

32

Джастин Азеведо

Лев Пр, Ак Барс

91

32

Кирилл Петров

Ак Барс, Югра, ЦСКА, Авангард

144

30
0
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