Сегодня, 21:29
Гол в ворота «Нефтехимика» стал для Кирилла Петрова 30-м в матчах плей-офф КХЛ.
Нападающий «Ак Барса» оказался десятым хоккеистом, который добрался до этой отметки. Причем от замыкающего тройку лучших питерского армейца Никиты Гусева 32-летний нападающий отстает всего на шесть шайб. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину, записавшему на свой счет 68 шайб.
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей Мозякин
|
Атлант, Металлург Мг
|
157
|
68
|
Данис Зарипов
|
Ак Барс, Металлург Мг
|
154
|
57
|
Никита Гусев
|
ЦСКА, СКА
|
86
|
36
|
Вадим Шипачев
|
Северсталь, СКА, Динамо М, Ак Барс
|
137
|
35
|
Евгений Дадонов
|
Трактор, Донбасс, СКА
|
71
|
34
|
Игорь Григоренко
|
Салават Юлаев, ЦСКА
|
93
|
34
|
Михаил Григоренко
|
ЦСКА
|
69
|
33
|
Ян Коварж
|
Металлург Мг
|
83
|
32
|
Джастин Азеведо
|
Лев Пр, Ак Барс
|
91
|
32
|
Кирилл Петров
|
Ак Барс, Югра, ЦСКА, Авангард
|
144
|
30