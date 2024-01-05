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Сегодня, 18:06

Пилипенко установил новый снайперский рекорд «Северстали»

Алина Савинова
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Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко отметился заброшенной шайбой в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Витязем».

Для 27-летнего нападающего этот гол стал 23-м в сезоне. Он установил новый снайперский рекорд череповецкой команды в регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущий принадлежал Вадиму Шипачеву — 22 шайбы в сезоне-2011/12.

Пилипенко перешел в «Северсталь» из «Сочи» в октябре 2021 года. На данный момент клуб из Череповца занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков за 46 матчей.

Кирилл Пилипенко
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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