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Сегодня, 19:22

Плющев: «Выйти-то из ИИХФ легко, а вот войти обратно будет сложно»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о том, как должен развиваться российский хоккей в условиях изоляции.

«Ситуация развивается в русле решений, которые принимаются в отношении России. Но мы не только члены ИИХФ, мы входим в Международный олимпийский комитет. И взять самоустраниться от всего и создать что-то наподобие НХЛ... А какой нам смысл создавать что-то похожее на НХЛ? Нам надо развивать свой хоккей, с учетом тех проблем, которые в нем есть и не решаются. Это далеко не зависит от того, какое решение сейчас приняла ИИХФ»,

Также он ответил на вопрос, что надо менять в отечественном хоккее.

«Прежде всего, систему подготовки хоккеистов. СССР тоже не всегда участвовала во всех соревнованиях, которые проводились в мире. Но мы внутри себя развивались, хоккей у нас был сильный. На него работала мощная система, как и на весь спорт. Сейчас такой системы нет, мы замкнуты на своих мелкотравчатых интересах, и вот нужно думать о том, как это изменить. Но зачем для этого откуда-то выходить? Выйти-то из ИИХФ легко, а вот войти обратно будет сложно. Не надо рубить наши концы и возможности», — добавил специалист.

28 февраля 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. В марте этого года организация продлила отстранение до конца сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-plyushhev-vy-jti-iz-iihf-legko-no-vojti-obratno-budet-trudno/
Хоккей
Владимир Плющев
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