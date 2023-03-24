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Сегодня, 18:15

Николишин: «Новизна Ларионова, его умение общаться с журналистами — это искусство»

Алина Савинова
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Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин высоко оценил новаторство главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Совершенно новая подача себя и команды. Его новизна, умение общаться с журналистами — это искусство. Посмотрите пресс-конференции: ответы на любой вопрос, причем всегда разложено по полочкам. Человек открыт для всей прессы. И до игроков довел свое видение в этом вопросе. Заходи в раздевалку — задавай любой вопрос. После вылета от СКА он в полночь давал интервью нашей программе «Скользкий лед». Это новаторство. Такого раньше не было. Такое вот уважительное отношение к журналистам, с пониманием, что они делают свою работу — освещают происходящее для болельщиков. Конечно, для такого нужен доступ. Он его дает», — приводит «РБ Спорт» слова Николишина.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Торпедо» уступило в серии СКА, проиграв все четыре матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-nikolishin-novizna-larionova-umenie-obshhat-sya-s-zhurnalistami-e-to-iskusstvo/
Андрей Николишин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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