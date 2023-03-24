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Сегодня, 21:45

«Адмирал» обыграл «Ак Барс» и сократил счет в серии

Руслан Минаев
«Ак Барс» — «Адмирал».
Фото ХК «Ак Барс».
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«Адмирал» на выезде обыграл «Ак Барс» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина — 2:1.

В составе гостей шайбы забросили Даниил Гутик и Николай Чебыкин. У хозяев отметился Александр Радулов.

Казанцы нанесли за матч 50 бросков против 20 — у владивостокцев. В третьем периоде команда Зинэтулы Билялетдинова нанесла 17 безответных бросков.

«Адмирал» сократил счет в серии с «Ак Барсом» и теперь уступает со счетом 2-3. Следующая игра состоится в воскресенье 26 марта во Владивостоке. Начало — в 10.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Гутик — 1 (Лисовец), 35:01 — 0:1. Чебыкин — 1 (Берлев), 37:26 — 0:2. Радулов — 7 (бол., Лямкин, Юдин), 51:15 — 1:2.

Вратари: Билялов (58:56) — Серебряков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 50 (11+22+17) — 20 (11+9+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

24 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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