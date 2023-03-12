Подозреваемый в убийстве хоккеист Иванюженков 11 марта находился на тренировке команды в Сочи

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Как стало известно «СЭ», нападающий «Сочи» Артем Иванюженков, которого подозревают в убийстве в Подмосковье, вчера, 11 марта, находился на тренировке команды в Сочи.
При этом неизвестно, куда хоккеист отправился после тренировки.
По данным Telegram-канала «112», во время празднования дня рождения в кафе в Подольске 23-летнему мужчине нанесли ножевое ранение, от чего он скончался на месте.
РИА «Новости» сообщило, что Иванюженков не причастен к убийству в подольском кафе, о чем рассказали агентству в СК по Подмосковью.