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1 октября, 21:13

Александр Крылов: «Наверное, арена в Вегасе стала тем идеалом, который можно представить»

Иван Шитик
Корреспондент

Председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов ответил на вопросы журналистов после торжественного открытия арены в Омске.

— Планируете ли убрать заборы на арене?

— Работа ведется. Думаю, в ближайшее время мы заменим полутораметровые заборы на стекло, чтобы нашим болельщикам было удобно смотреть матч.

— Сегодня заполнены не все трибуны. Нет ли опасения, что в дальнейшем будет так же?

— Это связано с перекупщиками. Мы продали все возможные билеты, которые выпустили. Дальнейшее посещение матчей зависит от комфорта на арене. Люди приходят получить удовольствие не только от хоккея, но и от атмосферы. Плюс, если команда будет показывать хороший результат, то у меня нет сомнения, что мы будем собирать арену.

— При проектировании арены опирались ли на стадионы НХЛ?

— Перед тем, как начать проектирование арены, я был в Северной Америке. Наверное, арена в Вегасе стала тем идеалом, который можно представить. Если мы говорим про многофункциональность, то для нас хорошим примером являлась «Мерседес Арена» в Берлине, — передает слова Крылова «Спорт День за Днем».

Сегодня, 1 октября, омский «Авангард» проводит первый домашний матч спустя 4 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pri-proektirovanii-opiralis-na-opyt-vegasa-i-berlina-v-avangarde-prokommentirovali-otkrytie-novoy-kh
ХК Авангард
Александр Крылов
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