Сегодня, 14:05
Шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал, что ему никто не звонил из посольства Швеции с требованием прекратить сотрудничество с российским клубом.
— Либор Шулак сказал, что сбрасывает трубки, когда ему звонят из посольства Чехии. Вы поступаете так же?
— Мне никто не звонит из посольства, я никогда не разговаривал ни с кем оттуда. Хотя понимаю, о чем вы говорите. Но что поделать — такова ситуация в мире.
— На вас никто не давил?
— Нет, — цитирует Пресса Sport24.
С 2021 года Пресс выступал за «Северсталь». В 126 матчах он набрал 69 (20+49) очков.
В сезоне-2022/23 Пресс стал третьим бомбардиром среди защитников лиги по итогам регулярного чемпионата, набрав 42 (11+31) очка в 64 матчах, и добавил еще 6 (2+4) очков в 7 играх плей-офф.
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